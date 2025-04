Erzgebirge: Straße wegen Baumfällungen gesperrt

In Olbernhau werden am Hang der Zollstraße ab dem 22. April Bäume gefällt.

Aufgrund von Baumfällungen am Hang wird die Zollstraße (Staatsstraße 214) in Olbernhau in der Zeit vom 22. April gegen 7 Uhr bis voraussichtlich 26. April gegen 18 Uhr im Auftrag der Straßenmeisterei Zöblitz gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Abzweig S 211 nach Heidersdorf (Lantsch) in Richtung Ortseingang Olbernhau. Dort wird...