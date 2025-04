Erzgebirge: Teenager soll aus Auto heraus angesprochen worden sein

Ein Unbekannter habe den 13-Jährigen aufgefordert, in sein Fahrzeug einzusteigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Dörnthal.

Das Polizeirevier Marienberg ermittelt derzeit zu einem Vorfall, bei dem am frühen Mittwochnachmittag nahe der Grundschule in Dörnthal ein Teenager von einem Fremden angesprochen worden sein soll. Den Schilderungen des 13-Jährigen zufolge war er gegen 13.30 Uhr an der Haltestelle vor der Bildungsstätte (Schulstraße) aus einem Bus ausgestiegen und in Richtung der Ortsstraße Dörnthal gelaufen. Am Abzweig der Ortsstraße Dörnthal/Schulstraße sei er von einem Autofahrer angesprochen worden. Der unbekannte Mann soll den Jungen aufgefordert haben, in das Fahrzeug einzusteigen. Als der Teenager dies ablehnte, fuhr das Auto weiter und hielt unweit an einem Glascontainerplatz. Daraufhin kehrte der Junge sicherheitshalber um und versteckte sich. Der Pkw soll ebenfalls gewendet haben und in Richtung Ortsmitte weggefahren sein.