Erzgebirge: Unbekannte brechen in Touristinformation ein

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, die sich mutmaßlich am Sonntagmorgen ereignet hat.

Unbekannte Täter sind mutmaßlich am Sonntagmorgen in die Touristeninformation in Zöblitz (Bahnhofstraße) eingebrochen. Sie verschafften sich zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Folge durchwühlten sie den Raum, nahmen rund 200 Euro Bargeld mit sich und flohen in eine unbekannte Richtung. Zurück blieb...