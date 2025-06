Erzgebirge: Unbekannte stehlen mehr als eine Tonne Buntmetall

In Olbernhau haben die Täter außerdem Diesel aus einem Radlader abgezapft. Nun ermittelt die Polizei.

Olbernhau.

Unbekannte haben nach einem ersten Überblick mehr als eine Tonne Buntmetall aus einer Lagerhalle in Olbernhau gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, hatten sich die Täter nahe der S 223 Zutritt auf das Firmengelände verschafft. Anschließend gelangten sie über eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Lagerhalle und stahlen das Buntmetall. Zudem zapften die Täter etwa 40 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines auf dem Grundstück abgestellten Radladers. Es entstand Stehl- und Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Die Tat ereignete sich zwischen dem 13. Juni, 16.15 Uhr, und dem 15. Juni, 16 Uhr. (bz)