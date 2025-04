Erzgebirge: Wandersaison auf dem Kammweg startet

In Olbernhau wird am 1. Mai angewandert und angeradelt. Die erste Tour startet 7.20 Uhr ab der Saigerhütte.

Die neue Wander- und Radsaison, teils auf Abschnitten des Kammweges, wird am 1. Mai in Olbernhau eröffnet. Der Tourismusverein und der Regiebetrieb Kultur und Tourismus der Stadt haben dafür drei geführte Wanderungen und eine geführte Radtour vorbereitet. Start und Ziel befinden sich jeweils in der Saigerhütte. Die längste Tour steht unter...