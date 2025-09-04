Erzgebirge: Wo junge Tenöre zu Hause sind, Sachsen-Muddis kochen und Bergsteiger erzählen

Richard Glöckner kennt das Theater Variabel in Olbernhau seit seiner Kindheit und kehrt auch mit zunehmendem Erfolg immer wieder gern zurück. Dorthin, wo es immer was zu hören und zu sehen gibt.

„Hör off de Muddi“ – mit dieser Lebensweisheit hatte schon Kultmoderator Steffen Lukas vom Radiosender PSR durchschlagenden Erfolg. Noch eins drauf setzt nun Kristina vom Dorf. Als strenge Sachsen-Muddi ist die Bloggerin, Autorin und Moderatorin auf Instagram und Tiktok erfolgreich. Jetzt hat de Sachsen-Muddi ihr erstes Kochbuch... „Hör off de Muddi“ – mit dieser Lebensweisheit hatte schon Kultmoderator Steffen Lukas vom Radiosender PSR durchschlagenden Erfolg. Noch eins drauf setzt nun Kristina vom Dorf. Als strenge Sachsen-Muddi ist die Bloggerin, Autorin und Moderatorin auf Instagram und Tiktok erfolgreich. Jetzt hat de Sachsen-Muddi ihr erstes Kochbuch...