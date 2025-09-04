Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eröffnen die neue Spielzeit im Theater Variabel in Olbernhau: Markus Teichler, Katharina Meißner und Richard Glöckner.
Eröffnen die neue Spielzeit im Theater Variabel in Olbernhau: Markus Teichler, Katharina Meißner und Richard Glöckner. Bild: Dirk Rückschloss
Marienberg
Erzgebirge: Wo junge Tenöre zu Hause sind, Sachsen-Muddis kochen und Bergsteiger erzählen
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Richard Glöckner kennt das Theater Variabel in Olbernhau seit seiner Kindheit und kehrt auch mit zunehmendem Erfolg immer wieder gern zurück. Dorthin, wo es immer was zu hören und zu sehen gibt.

„Hör off de Muddi“ – mit dieser Lebensweisheit hatte schon Kultmoderator Steffen Lukas vom Radiosender PSR durchschlagenden Erfolg. Noch eins drauf setzt nun Kristina vom Dorf. Als strenge Sachsen-Muddi ist die Bloggerin, Autorin und Moderatorin auf Instagram und Tiktok erfolgreich. Jetzt hat de Sachsen-Muddi ihr erstes Kochbuch...
