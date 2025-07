Erzgebirge: Zeugen zu mehreren Firmeneinbrüchen gesucht

Die Polizei ermittelt zu Einbrüchen in Olbernhau, die sich den vergangenen Tagen ereignet haben.

Olbernhau. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Marienberg ermittelt derzeit zu mehreren Firmeneinbrüchen in Olbernhau und sucht Zeugen. Unbekannte sind mutmaßlich in der Nacht zu Freitag in einen Fachmarkt an der Freiberger Straße eingebrochen. Sie entwendeten aus dem Verkaufsraum etwas Kleingeld. Es entstand Stehl- und Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ebenfalls nahe der Freiberger Straße sind Unbekannte vermutlich in der Nacht zu Donnerstag über ein aufgehebeltes Fenster in eine Firma eingebrochen. Nach einem ersten Überblick durchsuchten die Einbrecher diverse Büros und verschwanden mit Bargeld. Es entstand Stehlschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Dörfelstraße in einem weiteren Fachmarkt. Dort drangen die Täter gewaltsam über eine Tür ein, brachen weitere Türen auf und entwendeten nach einem ersten Überblick Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der einbruchsbedingte Sachschaden beziffert sich auf etwa 10.000 Euro. In der Grünthaler Straße gab es ebenfalls einen Einbruch. Die Täter waren über ein Fenster in ein Geschäft eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden Lebensmittel im Wert von einigen Euro gestohlen. Zudem schlugen Unbekannte in der Blumenauer Straße die Scheibe eines Discounters ein, Sachschaden: etwa 1000 Euro. (bz) Telefon 03735 6060