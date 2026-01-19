Erzgebirge: Zwei Männer und eine Frau zahlen an der Grenze ihre Geldstrafen

Ein Ukrainer wird in Reitzenhain zurückgewiesen. Ihm fehlen Dokumente, die seinen Aufenthalt hierzulande legitimieren.

Nachdem in den vergangenen Tagen zwei Männer und eine Frau an der Grenze in Reitzenhain die gegen sie verhängten Geldstrafen bezahlt haben, durften diese in das Bundesgebiet einreisen. Dabei handelte es sich um einen Rumänen, eine Bulgarin und einen Mann mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit. Sie waren verurteilt worden wegen...