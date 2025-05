Erzgebirge: Zwölfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Der Junge wurde von Pobershau aus per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Pobershau.

Schwere Verletzungen hat sich ein Zwölfjähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im Marienberger Ortsteil Pobershau zugezogen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montagnachmittag berichtet, war der Junge mit seinem Fahrrad von der Straße AS-Am Schießwecken auf die AS-Dorfstraße (Vorfahrtsstraße) gefahren. Dabei kam es gegen 16.45 Uhr zum Zusammenstoß mit einem auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Skoda, den ein 30-Jähriger lenkte. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Zwölfjährigen in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7300 Euro, teilt die Polizeidirektion Chemnitz in ihrer Pressemitteilung abschließend mit. (bz)