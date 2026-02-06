„Erzgebirger des Jahres“ halten ihre Pokale in den Händen

Marienberg
Die drei Kameraden der Wehren aus Pockau und Wernsdorf erhielten bei der Wahl die meisten Stimmen der „Freie Presse“-Leser.
Sie sind von den Lesern der „Freien Presse“ mit 33,4 Prozent aller Stimmen als „Erzgebirger des Jahres 2025“ gewählt worden: Lars Löffler von der Wernsdorfer Wehr (2. v. l.) sowie Christian Wagner (l.) und Enrico Börner von der Feuerwehr Pockau. Damit haben sie sich gegen neun weitere Kandidaten durchgesetzt. Am Donnerstag konnten sie...
