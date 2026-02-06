MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Kristian Hahn
Bild: Kristian Hahn
Marienberg
„Erzgebirger des Jahres“ halten ihre Pokale in den Händen
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die drei Kameraden der Wehren aus Pockau und Wernsdorf erhielten bei der Wahl die meisten Stimmen der „Freie Presse“-Leser.

Sie sind von den Lesern der „Freien Presse“ mit 33,4 Prozent aller Stimmen als „Erzgebirger des Jahres 2025“ gewählt worden: Lars Löffler von der Wernsdorfer Wehr (2. v. l.) sowie Christian Wagner (l.) und Enrico Börner von der Feuerwehr Pockau. Damit haben sie sich gegen neun weitere Kandidaten durchgesetzt. Am Donnerstag konnten sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
3 min.
„Das ist kein Haushalt mehr“: Pockau-Lengefelds Defizit wird immer größer
Das Defizit im Haushalt wird größer. Pockau-Lengefeld muss den Gürtel noch enger schnallen.
Kämmerin Carolin Müller fordert die konsequente Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ein: „Auch wenn das unpopuläre Maßnahmen erfordert.“
Thomas Wittig
04.01.2026
4 min.
Überwältigendes Ergebnis: Lebensretter sind „Erzgebirger des Jahres“
Lars Löffler, Christian Wagner und Enrico Börner (von links) dürfen sich über die Auszeichnung „Erzgebirger des Jahres“ freuen.
Sie sprangen bei Nennigmühle in den Mühlgraben, um zwei 75-Jährige aus ihrem Fahrzeug zu retten. Nun dürfen sich die drei Feuerwehrleute über die Auszeichnung „Erzgebirger des Jahres“ freuen.
Georg Müller
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
Mehr Artikel