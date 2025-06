Erzgebirger spenden, Sparkasse rundet auf: Geldsegen für die Jugendarbeit der Feuerwehren in der Region

Bei den Jugendfeuerwehrtagen in Seiffen wurde eine beachtliche Summe übergeben. Das Geld soll der Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses zu Gute kommen.

Die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren im Erzgebirge kann sich über eine beachtliche Spende freuen. 25.000 Euro wurden bei den Jugendfeuerwehrtagen im Regionalbereich Mittleres Erzgebirge in Seiffen an den Kreisfeuerwehrverband übergeben. Das Geld stammt aus einer Spendenaktion der Sparkasse. Insgesamt 19.880,60 Euro waren so zusammengekommen,...