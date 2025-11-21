Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Nora Engelbrecht, hier mit ihrem Buch „Müffel Büffel“, kommt in die Baldauf-Villa.
Nora Engelbrecht, hier mit ihrem Buch „Müffel Büffel“, kommt in die Baldauf-Villa. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
Erzgebirgische Autorin stellt neues Kinderbuch vor
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nora Engelbrecht liest in der Marienberger Baldauf-Villa.

Nora Engelbrecht präsentiert am Sonnabend in der Baldauf-Villa in Marienberg ihr Kinderbuch mit dem Titel „Der Spiegel Igel“. Dabei handelt es sich um das fünfte Buch der Marienbergerin nach „Bummel Hummel“, „Haus Maus“, „Müffel Büffel“ und „Stotter Otter“. Zu Gast ist am Sonnabend auch Bildautorin Julia Grünzig. Die...
Mehr Artikel