Erzgebirgische Autorin stellt neues Kinderbuch vor

Marienberg
Nora Engelbrecht liest in der Marienberger Baldauf-Villa.
Nora Engelbrecht präsentiert am Sonnabend in der Baldauf-Villa in Marienberg ihr Kinderbuch mit dem Titel „Der Spiegel Igel“. Dabei handelt es sich um das fünfte Buch der Marienbergerin nach „Bummel Hummel“, „Haus Maus“, „Müffel Büffel“ und „Stotter Otter“. Zu Gast ist am Sonnabend auch Bildautorin Julia Grünzig. Die...
