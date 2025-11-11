„Es hat etwas von Freikaufen“: Erzgebirger vergewaltigt Stiefkind, doch er entgeht dem Gefängnis

Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, so lautete die Anklage. Der 65-jährige Erzgebirger kommt nicht hinter Gitter, obwohl die Taten zweifelsfrei erwiesen sind.

Sie ist ein Kind, das abends im Dunkeln Angst hat. Er ist ihr Stiefvater, der die Angst des kleinen Mädchens schamlos ausnutzt. Der sie zu sich ins Bett lässt. Der ihre Hand dorthin legt, wo sie nichts zu suchen hat. Der sich an jenem Abend des schweren sexuellen Missbrauchs schuldig macht.