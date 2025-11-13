Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Es zerreißt mir das Herz“ – Vandalen ruinieren liebevoll gestaltete Sitzbank im Erzgebirge

Unbekannte haben die Sitzbank am Großrückerswalder Flugplatz beschmiert. Bild: Jan Görner
Unbekannte haben die Sitzbank am Großrückerswalder Flugplatz beschmiert. Bild: Jan Görner
Marienberg
„Es zerreißt mir das Herz“ – Vandalen ruinieren liebevoll gestaltete Sitzbank im Erzgebirge
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Die handbemalte Bank wurde erst im April aufgestellt. Nun haben Unbekannte sie beschmiert. Mittlerweile wurde eine Belohnung für Hinweise zu den Tätern ausgelobt.

Hergestellt wurde sie in mehreren Stunden Handarbeit, zum Ruinieren reichte ein einziger Moment: Die liebevoll gestaltete Sitzbank nahe des Flugplatzes bei Großrückerswalde ist mit einer ölartigen Flüssigkeit übergossen und beschmiert worden. Erst im April dieses Jahres wurde sie dort aufgestellt.
