Export-Stopp oder alles auf eine Karte: Zukunft der Holzkunst aus dem Erzgebirge auf dem amerikanischen Markt

Längst sind die Auswirkungen der US-amerikanischen Zölle auch im Erzgebirge angekommen. Einige Firmen haben ihr Geschäft eingeschränkt, der Großteil geht jedoch einen anderen Weg.

Auf der Internetseite des Seiffener Herstellers Werner Spielzeug findet sich ein kleiner Hinweis: Wegen der aktuellen Zollbestimmungen werde derzeit nicht in die Vereinigten Staaten geliefert. Längst sind die Auswirkungen der US-amerikanischen Handelspolitik auch bei den Holzkunst- und Spielzeugherstellern des Erzgebirges angekommen, aber wie...