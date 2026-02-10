MENÜ
  • Export-Stopp oder alles auf eine Karte: Zukunft der Holzkunst aus dem Erzgebirge auf dem amerikanischen Markt

Die Firma Volkskunst Steinbach hat sich auf den amerikanischen Markt spezialisiert.
Die Firma Volkskunst Steinbach hat sich auf den amerikanischen Markt spezialisiert. Bild: Frederic Günther
Marienberg
Export-Stopp oder alles auf eine Karte: Zukunft der Holzkunst aus dem Erzgebirge auf dem amerikanischen Markt
Von Joseph Wenzel
Längst sind die Auswirkungen der US-amerikanischen Zölle auch im Erzgebirge angekommen. Einige Firmen haben ihr Geschäft eingeschränkt, der Großteil geht jedoch einen anderen Weg.

Auf der Internetseite des Seiffener Herstellers Werner Spielzeug findet sich ein kleiner Hinweis: Wegen der aktuellen Zollbestimmungen werde derzeit nicht in die Vereinigten Staaten geliefert. Längst sind die Auswirkungen der US-amerikanischen Handelspolitik auch bei den Holzkunst- und Spielzeugherstellern des Erzgebirges angekommen, aber wie...
