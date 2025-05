Fahrradfahrerin bei Unfall mit Lkw im Erzgebirge leicht verletzt

Anhand von Zeugenhinweisen wurden ein Lkw sowie der mutmaßliche Fahrer schnell ermittelt.

Leicht verletzt hat sich eine 61-Jährige bei einem Unfall am 1. Mai in Olbernhau. Laut Polizei wollte sie mit ihrem Fahrrad von der Zöblitzer Straße nach links in Richtung Friedhof abbiegen. Das zeigte sie in der Fahrbahnmitte per Handzeichen an, als sie von einem Mercedes-Lkw überholt und offenbar touchiert wurde. Die Frau stürzte, der Lkw fuhr weiter. Zeugen leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte brachte die Frau zur Untersuchung ins Krankenhaus. Anhand der Zeugenhinweise wurden Lkw und mutmaßlicher Fahrer (49) kurze Zeit später ermittelt. Gegen den Mann wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Unfall ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (bz)