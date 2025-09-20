Fahrt eines Ehepaars endet an der Grenze zum Erzgebirge in der JVA

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz haben im Rahmen einer Grenzkontrolle zwei bereist verurteilte Personen festgesetzt.

Die erneute Einreise nach Deutschland hatte sich ein junges Ehepaar aus Moldawien wohl anders vorgestellt. Doch die beiden 26-jährigen Moldawier sind am Freitagnachmittag durch Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang Reitzenhain kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen beide ein Strafbefehl...