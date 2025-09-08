Familiennachmittag, Fassbieranstich, Partynacht: So feiert Marienberg das erste Oktoberfest

Marienberg
Das Event soll alle Altersgruppen ansprechen. „Es wird ein weiß-grünes und kein blau-weißes Oktoberfest“, heißt es vom Veranstalter. Damit ist nicht nur der Preis für die Maß Bier gemeint.
Die „Wiesn“ in München sind legendär. Das Oktoberfest in der bayerischen Landeshauptstadt gilt als größtes Volksfest weltweit. Mehrere Nummern kleiner wird längst auch im Erzgebirge gefeiert. Die Königswalder Wiesn ist eine solche Veranstaltung, die inzwischen über die Grenzen der Gemeinde Bekanntheitsgrad erlangt hat. Und nun mischt...
