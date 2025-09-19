Fast zeitgleich: Zwei Unfälle mit Verletzten auf Bundesstraße im Erzgebirge

Auf der B 171 bei Ansprung haben sich am Donnerstag fast zeitgleich zwei Unfälle ereignet. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt.

Zwei schwere Unfälle in kurzer Zeit haben sich am Donnerstag im Bereich der Bundesstraße 171 in der Region Ansprung ereignet. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Laut der Polizeidirektion Chemnitz war ein Mercedes (Fahrer: 34 Jahre) gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße von Ansprung in Richtung Olbernhau unterwegs. Bei einem Überholvorgang...