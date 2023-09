Fatale Polizeipanne in Olbernhau: Beamte rücken auf falschem Grundstück ein

Ein polizeiinterner Übermittlungsfehler hat für Verwirrung gesorgt. Ein 62-Jähriger erleidet daraufhin einen Schock und zieht sich leichte Verletzungen zu. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren.

Fatale Polizeipanne in dieser Woche in Hallbach: Nach Informationen eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz am Samstag war es bereits am Donnerstag zu einem Einsatz auf einem falschen Grundstück in dem Olbernhauer Ortsteil gekommen. Vorher hatte die Angehörige eines Mannes die Polizei informiert, dass der Mann im Besitz von Schusswaffen...