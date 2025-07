Feuer in Wohnhaus in Marienberg: War es vorsätzliche Brandstiftung?

Nach einem Brand im Marienberger Ortsteil Gelobtland gibt es neue Erkenntnisse. Der Verdacht fällt auf den verletzten Bewohner.

Nach dem Wohnhausbrand im Marienberger Ortsteil Gelobtland in der Nacht zu Freitag hat die Polizei neue Erkenntnisse veröffentlicht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Samstag mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass der schwer verletzte 35-jährige Bewohner das Feuer selbst in den Wohnräumen gelegt hat.