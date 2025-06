Feuerwehrfest, wertvolles Kleingeld und spannende Wandertouren – Das ist zu Pfingsten los

Im mittleren Erzgebirge locken am verlängerten Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Vier Tipps für die freien Tage.

Mit dem Pfingstwochenende steht auch der Sommer in den Startlöchern. Passend dazu gibt es im mittleren Erzgebirge gleich mehrere Veranstaltungen. Was ist los, und wo lohnt sich der Besuch? Feuerwehrjubiläum in Deutschneudorf: In Deutschneudorf feiert die freiwillige Feuerwehr 150-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum wurde ein Festprogramm...