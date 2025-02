Flammen in einem Keller auf dem Mühlberg in Marienberg: Feuerwehr evakuiert Bewohner dreier Aufgänge

Die etwa 50 Bewohner sind in der Turnhalle des Wohngebietes untergekommen. Mindestens eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

In einem Keller eines Wohnblockes auf dem Mühlberg in Marienberg hat es am Dienstagabend gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die 17.15 Uhr alarmiert wurde, sind nach Augenzeugenberichten in dem betreffenden Keller Flammen sichtbar gewesen. Die Kameraden haben deshalb schätzungsweise 50 Bewohner aus insgesamt drei Aufgängen vorsorglich...