Flucht vor der Kälte: So holen sich Erzgebirger den Sommer zurück

Der Sommer im Erzgebirge war durchwachsen. In den Herbstferien zieht es deshalb viele noch einmal in die Sonne. Wie die Erzgebirger besonders gern Urlaub machen.

Der Sommer im Erzgebirge war kalt, rekordverdächtig kalt. So wurden in Olbernhau für den August eine Monatsdurchschnittstemperatur von 16,5 Grad Celsius gemessen – der kälteste Wert seit über 30 Jahren. Nun hat der Herbst die Region fest im Griff. Die anstehenden Herbstferien nutzen daher viele Menschen für eine Reise in wärmere Gegenden.