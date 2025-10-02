Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele Erzgebirger zieht es dieser Tage noch einmal in die Sonne. Ein Ziel: Mallorca.
Viele Erzgebirger zieht es dieser Tage noch einmal in die Sonne. Ein Ziel: Mallorca. Bild: Symbolfoto: All mauritius images
Viele Erzgebirger zieht es dieser Tage noch einmal in die Sonne. Ein Ziel: Mallorca.
Viele Erzgebirger zieht es dieser Tage noch einmal in die Sonne. Ein Ziel: Mallorca. Bild: Symbolfoto: All mauritius images
Marienberg
Flucht vor der Kälte: So holen sich Erzgebirger den Sommer zurück
Von Liv Grete Willsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sommer im Erzgebirge war durchwachsen. In den Herbstferien zieht es deshalb viele noch einmal in die Sonne. Wie die Erzgebirger besonders gern Urlaub machen.

Der Sommer im Erzgebirge war kalt, rekordverdächtig kalt. So wurden in Olbernhau für den August eine Monatsdurchschnittstemperatur von 16,5 Grad Celsius gemessen – der kälteste Wert seit über 30 Jahren. Nun hat der Herbst die Region fest im Griff. Die anstehenden Herbstferien nutzen daher viele Menschen für eine Reise in wärmere Gegenden....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
04.09.2025
5 min.
Erzgebirge: Wo junge Tenöre zu Hause sind, Sachsen-Muddis kochen und Bergsteiger erzählen
Eröffnen die neue Spielzeit im Theater Variabel in Olbernhau: Markus Teichler, Katharina Meißner und Richard Glöckner.
Richard Glöckner kennt das Theater Variabel in Olbernhau seit seiner Kindheit und kehrt auch mit zunehmendem Erfolg immer wieder gern zurück. Dorthin, wo es immer was zu hören und zu sehen gibt.
Antje Flath
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
02.10.2025
4 min.
Herbst-Highlights im Erzgebirge: Märkte, Fuchsjagd und Sternemarkt am Wochenende
Freuen sich auf viele Gäste zum Herbst- und Bauernmarkt am Wochenende in Annaberg-Buchholz: Tim Zitzkat und Ivonne Schröter vom Werbering Annaberg.
Das Erzgebirge lädt am ersten Oktoberwochenende zu bunten Herbstveranstaltungen ein. Die „Freie Presse“ stellt die wichtigsten Events, Termine und Programmpunkte für das Wochenende vor.
unseren Redakteuren
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
Mehr Artikel