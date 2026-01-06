MENÜ
Eine klare Nacht beschert Kühnhaide im Erzgebirge extrem tiefe Temperaturen.
Eine klare Nacht beschert Kühnhaide im Erzgebirge extrem tiefe Temperaturen. Bild: André März
Marienberg
Frostnacht im Erzgebirge: Kühnhaide mit minus 23 Grad kälter als fast ganz Deutschland
Von André März und Mike Baldauf
Strenger Frost hat das Erzgebirge fest im Griff. In Kühnhaide sank die Temperatur in der Nacht zum Dienstag auf minus 23 Grad, am Boden sogar noch tiefer. Warum der Ort zu den kältesten Messpunkten Deutschlands gehört.

Eine klare, frostige Nacht hat dem Erzgebirge am Dienstag außergewöhnlich tiefe Temperaturen beschert: An der privat von Peter Weiße betriebenen Wetterstation im Marienberger Ortsteil Kühnhaide sank die Lufttemperatur in der Nacht zum 6. Januar bis auf minus 23,4 Grad Celsius – am Bachlauf, fünf Zentimeter über dem Boden, sogar auf minus...
