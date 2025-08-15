Fünffach Spaß im Erzgebirge: In diesen Orten wird am kommenden Wochenende um die Wette gefeiert

Marienberg
Geplant war es wohl nicht: Gleich in fünf Orten im mittleren Erzgebirge stehen Feste auf dem Programm. Jung und Alt wird einiges geboten – in einem Fall sogar kostenlos.
In gleich fünf Orten sind Feste angesagt. Wo sich der Besuch besonders lohnt:In Oberneuschönberg wird am Samstag das Sommerfest Stellwerk gefeiert. Ab 15 Uhr gibt es am alten Stellwerk eine Bastelstraße, Kinderschminken, Eselreiten sowie weitere Spielemöglichkeiten für Kinder. Am Abend spielt die Es-Dur Dance Band aus Frauenstein. Der...
