Fünfjähriger bei Unfall im Erzgebirge leicht verletzt

Ein Fahrradfahrer streifte in Olbernhau erst eine Frau und stieß dann gegen das Kind.

Olbernhau.

Ein fünfjähriger Junge ist am 19. Juni bei einem Unfall in Olbernhau leicht verletzt worden - nun ermittelt das Polizeirevier Marienberg. Passiert war folgendes: Eine 41-Jährige und das Kind waren gegen 18.30 Uhr die Straße An der Bahnlinie entlanggelaufen. An der Einmündung zur Blumenauer Straße wurden die beiden von zwei Fahrradfahrern überholt. Dabei streifte einer die 41-Jährige und stieß in der weiteren Folge gegen den Jungen, wodurch der Fahrradfahrer und der Fünfjährige stürzten, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Im Anschluss flüchteten die beiden Fahrradfahrer. Der unbekannte Unfallbeteiligte fuhr zum Bahnhof West und bestieg einen Zug in Richtung Chemnitz. Zu seiner Identität wird nun ermittelt. (bz)