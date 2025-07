Fußballfest statt Risikospiel: Erzgebirge Aue trifft in Marienberg doppelt gegen Energie Cottbus

Auf dem Platz ein durchwachsenes Spiel, am Rand Party pur: Im Marienberger Lautengrundstadion haben die Veilchen gegen Cottbus ihr letztes Testspiel bestritten – und ihren Fans einige Wünsche erfüllt.

Noch ruht der Ball in den drei höchsten deutschen Ligen. Doch in Marienberg gab es bereits am Samstag einen Vorgeschmack auf die kommende Saison der Dritten Bundesliga. Im Lautengrundstadion des FSV Motor Marienberg empfingen die Kicker vom FC Erzgebirge Aue die Mannschaft des FC Energie Cottbus für ein Testspiel. Weil die Begegnung vorab als...