Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall in Marienberg schwer verletzt.
Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall in Marienberg schwer verletzt.
Marienberg
Fußgänger im Erzgebirge schwer verletzt – Die Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Ein 60-Jähriger musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls am 3. September in Marienberg. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein Opel (Fahrerin: 55) auf der Straße Bahnhof in Richtung Goethering. Etwa 100 Meter nach der Annaberger Straße betrat ein Fußgänger (60) die Fahrbahn, und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger stürzte und erlitt schwere...
