Geheime Gigs im Olbernhauer Tivoli: Was passiert da im ehemaligen Konzert- und Ballhaus?

15 Videos gibt es bereits, weitere sollen folgen. Aktuell treten Musiker im Tivoli auf; und zwar undercover, ohne Publikum. Die Aktion hat einen bestimmten Grund.

Als Winfried Richter den Song „Tears in Heaven" von Eric Clapton anstimmt, wird sofort klar: Die Akustik des ehemaligen Olbernhauer Konzert- und Ballhauses Tivoli ist außergewöhnlich. Seine Stimme füllt den gesamten Saal, begleitet von den Akkorden der Gitarre. Florian Drechsel filmt mit dem Handy.