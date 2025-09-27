Geheime Gigs im Olbernhauer Tivoli: Was passiert da im ehemaligen Konzert- und Ballhaus?

Marienberg
15 Videos gibt es bereits, weitere sollen folgen. Aktuell treten Musiker im Tivoli auf; und zwar undercover, ohne Publikum. Die Aktion hat einen bestimmten Grund.
Als Winfried Richter den Song „Tears in Heaven“ von Eric Clapton anstimmt, wird sofort klar: Die Akustik des ehemaligen Olbernhauer Konzert- und Ballhauses Tivoli ist außergewöhnlich. Seine Stimme füllt den gesamten Saal, begleitet von den Akkorden der Gitarre. Florian Drechsel filmt mit dem Handy.
