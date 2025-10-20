Gemeinsam stark für den Nachwuchs: Pobershauer Grundschule bekommt neuen Spielhang

Marienberg
Um den Spielplatz am Hang zu realisieren, haben Grundschüler, Eltern und viele Freiwillige tatkräftig angepackt.
Der Wunsch der Pobershauer Grundschüler nach einem neuem Spielhang mit Rutsche und Klettermöglichkeiten wird in wenigen Tagen Realität. Dafür haben in den vergangenen Wochen Eltern und Freiwillige tatkräftig angepackt und das Areal in Hanglage hinter dem Schulhaus umgebaut. Die Initiative ging vom Allgemeinen Behindertenverband Deutschland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.