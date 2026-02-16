MENÜ
Zwei verletzte Personen wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).
Zwei verletzte Personen wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild).
Marienberg
Glätteunfall mit Verletzten: Darum war die B 101 im Erzgebirge gesperrt
Redakteur
Von Mike Baldauf
Feuerwehr und Rettungsdienst entschieden sich für eine besonders schonende Bergung. Die Bundesstraße zwischen Heinzebank und Kalkwerk wurde zeitweise dichtgemacht.

Schneeglätte hat am frühen Montagmorgen auf der B 101 bei Lengefeld zu einem Unfall geführt. Zwischen Heinzebank und Kalkwerk kollidierten nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zwei Pkw. Ein Fahrzeug rutschte anschließend in den Straßengraben.
