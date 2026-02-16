Glätteunfall mit Verletzten: Darum war die B 101 im Erzgebirge gesperrt

Feuerwehr und Rettungsdienst entschieden sich für eine besonders schonende Bergung. Die Bundesstraße zwischen Heinzebank und Kalkwerk wurde zeitweise dichtgemacht.

Schneeglätte hat am frühen Montagmorgen auf der B 101 bei Lengefeld zu einem Unfall geführt. Zwischen Heinzebank und Kalkwerk kollidierten nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zwei Pkw. Ein Fahrzeug rutschte anschließend in den Straßengraben.