Glätteunfall mit Verletzten: Darum war die B 101 im Erzgebirge gesperrt

Marienberg
Feuerwehr und Rettungsdienst entschieden sich für eine besonders schonende Bergung. Die Bundesstraße zwischen Heinzebank und Kalkwerk wurde zeitweise dichtgemacht.
Schneeglätte hat am frühen Montagmorgen auf der B 101 bei Lengefeld zu einem Unfall geführt. Zwischen Heinzebank und Kalkwerk kollidierten nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zwei Pkw. Ein Fahrzeug rutschte anschließend in den Straßengraben.
