MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gegen die Frau lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung wegen Körperverletzung vor.
Gegen die Frau lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung wegen Körperverletzung vor. Bild: Symbolfoto: P. Kneffel/dpa
Gegen die Frau lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung wegen Körperverletzung vor.
Gegen die Frau lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung wegen Körperverletzung vor. Bild: Symbolfoto: P. Kneffel/dpa
Marienberg
Grenzkontrolle im Erzgebirge: 24-Jährige kommt direkt ins Gefängnis
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Reitzenhain endet die Reise einer Frau abrupt. Bei der Rumänin handelt es sich um eine gesuchte Straftäterin.

Für eine Frau aus Rumänien endete die Einreise nach Deutschland vorerst im Gefängnis. Wie die Bundespolizei mitteilt, war die 24-Jährige Dienstagnacht gegen 1.30 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert worden. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:50 Uhr
2 min.
Deutscher (51) kommt nach Kontrolle an Grenzübergang im Erzgebirge ins Gefängnis
Bei Grenzkontrollen in Reitzenhain hat die Bundespolizei auch zwei Personen die Einreise nach Deutschland verweigert.
Die Bundespolizei meldet Erfolge bei Grenzkontrollen in Reitzenhain. Zwei Ausschreibungen zur Strafvollstreckung wurden vollzogen. Doch das ist bislang nicht alles, was geschah.
Holk Dohle
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
02.02.2026
1 min.
Grenzkontrolle im Erzgebirge endet für 29-Jährigen im Gefängnis
Ein Mann ist nach einer Kontrolle in Reitzenhain (Symbolfoto) in eine JVA gebracht worden.
Nach einer Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain wurde ein Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Was noch bekannt ist.
Annett Honscha
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
Mehr Artikel