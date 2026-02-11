Grenzkontrolle im Erzgebirge: 24-Jährige kommt direkt ins Gefängnis

In Reitzenhain endet die Reise einer Frau abrupt. Bei der Rumänin handelt es sich um eine gesuchte Straftäterin.

Für eine Frau aus Rumänien endete die Einreise nach Deutschland vorerst im Gefängnis. Wie die Bundespolizei mitteilt, war die 24-Jährige Dienstagnacht gegen 1.30 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain kontrolliert worden. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Dresden zur...