Grenzkontrolle im Erzgebirge endet für 29-Jährigen im Gefängnis

Nach einer Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain wurde ein Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Was noch bekannt ist.

Ein 29-Jähriger ist nach einer Kontrolle der Bundespolizei am Grenzübergang Reitzenhain in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz informierte, war der Mann am Sonntag gegen 17.30 Uhr bei der Einreise aus Richtung Tschechien kontrolliert worden.