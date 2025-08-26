Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bundespolizei kontrolliert den Einreiseverkehr an den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal.
Die Bundespolizei kontrolliert den Einreiseverkehr an den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal. Bild: dpa/Archiv
Marienberg
Grenzkontrollen im Erzgebirge: Haftbefehle, Geldstrafen sowie Waffen- und Drogenfunde
Redakteur
Von Holk Dohle
An den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal decken Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße auf. Von Haftbefehlen bis Drogenbesitz – die Bundespolizei zieht Bilanz und zeigt Konsequenzen auf.

Bei Grenzkontrollen in Reitzenhain und Oberwiesenthal haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in den vergangenen beiden Tagen mehrere Verstöße festgestellt und einige Haftbefehle vollstreckt.
