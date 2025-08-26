Grenzkontrollen im Erzgebirge: Haftbefehle, Geldstrafen sowie Waffen- und Drogenfunde

An den Grenzübergängen in Reitzenhain und Oberwiesenthal decken Einsatzkräfte zahlreiche Verstöße auf. Von Haftbefehlen bis Drogenbesitz – die Bundespolizei zieht Bilanz und zeigt Konsequenzen auf.

Bei Grenzkontrollen in Reitzenhain und Oberwiesenthal haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in den vergangenen beiden Tagen mehrere Verstöße festgestellt und einige Haftbefehle vollstreckt.