Grenzkontrollen im Erzgebirge: Männer zahlen ihre Geldstrafen

Vier polizeilich Gesuchte konnten die Beamten in Reitzenhain aufgreifen. Die kontrollierten Männer zahlten ihre Geldstrafen und konnten so die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

