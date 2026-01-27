Grippewelle im Erzgebirge nimmt Fahrt auf – Bei Corona sieht es hingegen anders aus

Aktuell wird bei Behörden und Krankenhäusern eine steigende Anzahl von Infektionen registriert. Wer bisher besonders stark betroffen ist.

Im Erzgebirgskreis wird in den ersten drei Wochen des neuen Jahres eine steigende Anzahl von Atemwegserkrankungen registriert. Während die Grippe (Influenza) weiter auf dem Vormarsch ist, geht die Anzahl der Coronainfektionen (SARS-CoV-2) bereits wieder zurück.