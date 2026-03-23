Großwückerswalde: Nabu ruft zum Frühjahrsputz am Hofteich auf

Marienberg
Rund um den Hofteich in Großrückerswalde soll am Samstag aufgeräumt werden. Warum das Gebiet für den Naturschutz so wichtig ist.
Rund um den Hofteich in Großrückerswalde soll am Sonnabend wieder Müll gesammelt werden. Dazu lädt der Kreisverband Mittleres Erzgebirge des Naturschutzbundes (Nabu) gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung ein. Treffpunkt ist 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz.
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