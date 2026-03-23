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Das Gebiet entlang des Fichtenbachs soll von Müll befreit werden.
Das Gebiet entlang des Fichtenbachs soll von Müll befreit werden. Symbolfoto: Hendrik Jattke/Archiv
Das Gebiet entlang des Fichtenbachs soll von Müll befreit werden.
Das Gebiet entlang des Fichtenbachs soll von Müll befreit werden. Symbolfoto: Hendrik Jattke/Archiv
Marienberg
Großwückerswalde: Nabu ruft zum Frühjahrsputz am Hofteich auf
Redakteur
Von Mike Baldauf
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Rund um den Hofteich in Großrückerswalde soll am Samstag aufgeräumt werden. Warum das Gebiet für den Naturschutz so wichtig ist.

Rund um den Hofteich in Großrückerswalde soll am Sonnabend wieder Müll gesammelt werden. Dazu lädt der Kreisverband Mittleres Erzgebirge des Naturschutzbundes (Nabu) gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung ein. Treffpunkt ist 9.30 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz.
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