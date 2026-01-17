MENÜ
Grundschullehrer Christian Schönfelder unterrichtet an der Marienberger Trebra-Oberschule Kunst und Geschichte.
Grundschullehrer Christian Schönfelder unterrichtet an der Marienberger Trebra-Oberschule Kunst und Geschichte. Bild: Andreas Bauer
Schulleiterin Norma Grube im Gespräch mit den beiden Fünftklässlern Max Graubner und Marie Espig (v. l.).
Schulleiterin Norma Grube im Gespräch mit den beiden Fünftklässlern Max Graubner und Marie Espig (v. l.). Bild: Andreas Bauer
An der Heinrich-von-Trebra-Oberschule Marienberg sind aktuell insgesamt sechs Grundschullehrer tätig.
An der Heinrich-von-Trebra-Oberschule Marienberg sind aktuell insgesamt sechs Grundschullehrer tätig. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
Grundschullehrer an Oberschule in Marienberg: Notlösung oder echte Alternative?
Von Thomas Wittig
Physik halbiert, Englisch gekürzt – Oberschulen in Sachsen beklagen den meisten Unterrichtsausfall. Lehrerabordnungen sollen helfen. Was sagen die Betroffenen dazu?

Knapp zehn Prozent des Unterrichtes an der Trebra-Oberschule Marienberg fallen regelmäßig aus. Besonders problematisch ist die Absicherung des Faches Physik. „Wir haben dafür nur eine Lehrerin. Das bedeutet, wir müssen Physik in allen Klassen um 50 Prozent kürzen“, sagt Schulleiterin Norma Grube.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
