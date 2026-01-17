Grundschullehrer an Oberschule in Marienberg: Notlösung oder echte Alternative?

Physik halbiert, Englisch gekürzt – Oberschulen in Sachsen beklagen den meisten Unterrichtsausfall. Lehrerabordnungen sollen helfen. Was sagen die Betroffenen dazu?

Knapp zehn Prozent des Unterrichtes an der Trebra-Oberschule Marienberg fallen regelmäßig aus. Besonders problematisch ist die Absicherung des Faches Physik. „Wir haben dafür nur eine Lehrerin. Das bedeutet, wir müssen Physik in allen Klassen um 50 Prozent kürzen“, sagt Schulleiterin Norma Grube.