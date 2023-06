Ha Long Bay in Vietnam: Als die Drachen Juwelen ausspuckten

Nach sechs Wochen motorradfreier Zeit im indischen Goa war ich bereit für ein neues Abenteuer. Michael, dem ich bereits in Albanien begegnet bin und mit dem ich in Griechenland unterwegs war, hatte mir geschrieben, dass er sich aktuell in Vietnam befindet und den berühmten Ha Giang Loop mit dem Motorrad fahren will. Da ich aus Indien sowieso...