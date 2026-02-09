MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • Händler in Sorge: Warum trotzdem kein Weg um die Sanierung der Olbernhauer Einkaufsstraße führt

Die Innere Grünthaler Straße in Olbernhau könnte bald für Bauarbeiten in Teilen gesperrt werden.
Die Innere Grünthaler Straße in Olbernhau könnte bald für Bauarbeiten in Teilen gesperrt werden. Bild: Kristian Hahn
Die Innere Grünthaler Straße in Olbernhau könnte bald für Bauarbeiten in Teilen gesperrt werden.
Die Innere Grünthaler Straße in Olbernhau könnte bald für Bauarbeiten in Teilen gesperrt werden. Bild: Kristian Hahn
Meinung
Marienberg
Händler in Sorge: Warum trotzdem kein Weg um die Sanierung der Olbernhauer Einkaufsstraße führt
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Olbernhau will ihre Einkaufsstraße erneuern, könnte damit jedoch ein Ladensterben auslösen. Was also tun? Die Sanierung aufschieben? Eher nicht.

Neue Parkbuchten, neue Gehwege, neue Straßendecke: Die Idee der Sanierung der Inneren Grünthaler Straße in Olbernhau ist nicht neu. In den vergangenen Jahren gab es bereits entsprechende Überlegungen, die jedoch nicht umgesetzt wurden. So blieb es bei kleineren Ausbesserungen. Das Problem: Während der Bauarbeiten können Kunden die Geschäfte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
28.01.2026
4 min.
„Ich mache nicht jeden Mist mit“: Ladenbesitzer aus Olbernhau wirft hin
Marco Hunger steht in Olbernhau vor seinem ehemaligen Laden.
Marco Hunger hat eine Entscheidung getroffen. Er will künftig nicht mehr selbstständig sein. Mit seinem Geschäft hatte er Männerherzen höher schlagen lassen.
Georg Müller
09.02.2026
4 min.
Beliebte Einkaufsstraße im Erzgebirge: Händler bangen um ihre Existenz
Ladeninhaberin Anke Wiesner schaut der angedachten Sanierung mit Sorge entgegen.
Olbernhau will die Innere Grünthaler Straße erneuern und das Problem mit den Falschparkern lösen. Aus Sicht der Händler wird aber womöglich ein ganz neues Problem geschaffen.
Georg Müller
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
Mehr Artikel