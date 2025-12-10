Heiraten in Marienberg wird attraktiver

Marienberg
Das Trauzimmer im Rathaus Marienberg war bislang der einzige Ort, um sich das „Ja-Wort“ zu geben. Das ist ab dem neuen Jahr anders.
Rund 60 Hochzeiten werden pro Jahr in Marienberg geschlossen. Alle im Trauzimmer des Rathauses. Das ist bislang der einzige gewidmete Trauort in der Stadt. 2026 wird sich das ändern. Dann wird Heiraten in Marienberg attraktiver. Neben dem Trauzimmer im Rathaus können Heiratswillige aus fünf weiteren Locations wählen. Das sind: das Herrenzimmer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.