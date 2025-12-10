MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heiraten geht in Marienberg künftig nicht mehr nur im Rathaus.
Heiraten geht in Marienberg künftig nicht mehr nur im Rathaus. Bild: Andreas Lander/dpa
Heiraten geht in Marienberg künftig nicht mehr nur im Rathaus.
Heiraten geht in Marienberg künftig nicht mehr nur im Rathaus. Bild: Andreas Lander/dpa
Marienberg
Heiraten in Marienberg wird attraktiver
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Trauzimmer im Rathaus Marienberg war bislang der einzige Ort, um sich das „Ja-Wort“ zu geben. Das ist ab dem neuen Jahr anders.

Rund 60 Hochzeiten werden pro Jahr in Marienberg geschlossen. Alle im Trauzimmer des Rathauses. Das ist bislang der einzige gewidmete Trauort in der Stadt. 2026 wird sich das ändern. Dann wird Heiraten in Marienberg attraktiver. Neben dem Trauzimmer im Rathaus können Heiratswillige aus fünf weiteren Locations wählen. Das sind: das Herrenzimmer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
3 min.
Kriminalität in Marienberg: Weniger Fälle, aber mehr Einsätze für die Polizei
Michaela Hengst leitet seit drei Jahren das Polizeirevier Marienberg.
Die Gesamtkriminalität in der Stadt und den Ortsteilen geht zurück. Dennoch sind die Beamten stärker gefordert als bislang. Das liegt nicht nur an zahlreichen Sachbeschädigungen und Cannabis-Verstößen.
Thomas Wittig
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:00 Uhr
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchen erwartet bei Chemie Leipzig eine Wundertüte
Der Auerin Michelle Albrecht (r.) - hier in einer früheren Partie gegen Thum - gelang gegen den 1. FFC Chemnitz das Tor des Tages.
Der FCE-Coach ist stolz auf seine Landesliga-Fußballerinnen. Denn die Mannschaft hat sich nach schmerzhaften Personalverlusten erfolgreich gestrafft. Kommenden Sonntag soll der nächste Sieg her.
Anna Neef
10.12.2025
1 min.
„Keine Selbstverständlichkeit“: Stadt Marienberg ehrt Kameraden der Feuerwehr
Die 15 Kameraden versehen seit 10, 25, 40 beziehungsweise 50 Jahre ehrenamtlich Dienst in einer der Wehren der Stadt.
Thomas Wittig
15:00 Uhr
2 min.
Verstappen-Vertrauter Marko: Wurde nicht zu Rückzug gedrängt
Max Verstappens Vertrauter Helmut Marko verlässt das Red-Bull-Team im Guten. (Archivbild)
Kurz nach dem Saisonfinale nimmt ein enger Vertrauter von Max Verstappen Abschied von Red Bull. Jetzt berichtet Helmut Marko, wie es abgelaufen ist.
Mehr Artikel