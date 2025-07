Hier spielt die Musik: Wochenende im mittleren Erzgebirge

Im idyllischen Deutschneudorf beginnt am Freitag das Kirchweihfest mit einer Disco-Nacht. In Warmbad kommen am Sonntag Freunde der Volksmusik auf ihre Kosten.

Kirchweihfest in Deutschneudorf: Der rund 1000 Einwohner zählende Ort feiert am Wochenende sein 289. Kirchweihfest. Nach der Einstimmung am Freitagabend mit einer Disco-Nacht (20 Uhr) und einem Fackel- und Lampionumzug (21 Uhr) übermittelt Sängerin Emely Zeise am Samstag ab 14 Uhr musikalische Glücksmomente, bevor das Bauerntheater De...