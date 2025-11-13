Hoffnung statt Resignation: Marienberg feiert ökumenischen Thementag

Unter dem Motto „Kommt die Hoffnung wecken …“ laden die Kirchen in Marienberg am Buß- und Bettag zu einem Tag voller Glauben, Dialog und Aufbruch ein. Workshops, Film und Schmiedeaktion inklusive.

Unter dem Motto „Kommt die Hoffnung wecken ...“ laden die christlichen Kirchen Marienbergs gemeinsam mit dem Ökumenischen Weg in Sachsen am Buß- und Bettag, 19. November, zu einem ökumenischen Thementag ein. Den Auftakt bildet ab 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst. Dieser findet in der Stadtkirche St. Marien statt. Anschließend erwartet... Unter dem Motto „Kommt die Hoffnung wecken ...“ laden die christlichen Kirchen Marienbergs gemeinsam mit dem Ökumenischen Weg in Sachsen am Buß- und Bettag, 19. November, zu einem ökumenischen Thementag ein. Den Auftakt bildet ab 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst. Dieser findet in der Stadtkirche St. Marien statt. Anschließend erwartet...