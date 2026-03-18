Hoher Sachschaden nach Unfall im Erzgebirge: Vorfahrt missachtet?

Marienberg
Auf der Kreuzung Töpferstraße/Kirchstraße in Marienberg stießen ein VW und ein Ford zusammen. Die Schuldfrage scheint geklärt.
Glück im Unglück hatten zwei Autofahrer, die am Dienstagnachmittag in Marienberg in einen Unfall verwickelt waren. Was war passiert? Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, war der 42-jährige Fahrer eines VW gegen 16.15 Uhr auf der Kirchstraße unterwegs. Auf der Kreuzung Töpferstraße/Kirchstraße missachtete der...
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