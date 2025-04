Holzkunst und Handelskrieg: Was die angedrohten US-Zölle für die Hersteller im Erzgebirge bedeuten

Erst lässt US-Präsident Trump pauschale Zölle in Kraft treten, dann folgt die Kehrtwende. Die Auswirkungen sind auch in der Region deutlich spürbar. Wie gehen die Hersteller damit um?

Es ist ein Schritt, der für mächtig Turbulenzen in der internationalen Wirtschaft gesorgt hat: Vor wenigen Wochen kündigte US-Präsident Donald Trump pauschale Zölle für zahlreiche Länder, darunter auch die Mitgliedstaaten der EU, an. Die Börsen der wichtigsten Ökonomien verloren erheblich an Wert, wenig später ließ Trump die meisten...