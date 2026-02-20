„Ich habe noch nie gesehen, dass ein Badegast so ausrastet“: 27-Jähriger von Gericht im Erzgebirge verurteilt

Marienberg
Wegen des Mannes mussten Polizisten ins Marienberger Spaßbad Aqua Marien anrücken. Die Situation geriet zeitweise außer Kontrolle. Nun sahen sich die Beteiligten vor Gericht wieder.
Ein Syrer rastet im Marienberger Spaßbad Aqua Marien aus. Er beleidigt und bedroht andere Badegäste, geht auf Polizisten los. Die Beamten können ihn nur mit Schlagstock und Pfefferspray bändigen. Geschehen ist das am 6. Januar 2025.
