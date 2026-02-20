MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Marienberg
  • |

  • „Ich habe noch nie gesehen, dass ein Badegast so ausrastet“: 27-Jähriger von Gericht im Erzgebirge verurteilt

Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin Janine Hilprecht.
Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin Janine Hilprecht. Bild: Georg Müller
Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin Janine Hilprecht.
Der Angeklagte mit seiner Verteidigerin Janine Hilprecht. Bild: Georg Müller
Marienberg
„Ich habe noch nie gesehen, dass ein Badegast so ausrastet“: 27-Jähriger von Gericht im Erzgebirge verurteilt
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen des Mannes mussten Polizisten ins Marienberger Spaßbad Aqua Marien anrücken. Die Situation geriet zeitweise außer Kontrolle. Nun sahen sich die Beteiligten vor Gericht wieder.

Ein Syrer rastet im Marienberger Spaßbad Aqua Marien aus. Er beleidigt und bedroht andere Badegäste, geht auf Polizisten los. Die Beamten können ihn nur mit Schlagstock und Pfefferspray bändigen. Geschehen ist das am 6. Januar 2025.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
18.01.2026
3 min.
Skurriler Fall im Erzgebirge: Bauern geraten während Heuernte aneinander
Ungewöhnlicher Fall am Amtsgericht Marienberg: Es geht um Heu.
Der eine Bauer erntete das Heu des anderen. Während der Verhandlung am Amtsgericht Marienberg lieferte der Erzgebirger eine eigenwillige Erklärung.
Georg Müller
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
26.01.2026
3 min.
Prozess: Familienvater aus dem Erzgebirge missbraucht seine eigene fünfjährige Tochter
Der Angeklagte mit seinem Anwalt Oliver Ternick (rechts) während der Unterbrechung.
Sie ist ein Kleinkind, als ihr leiblicher Vater sie sexuell missbraucht. Er streitet später alles ab, liefert im Zuge der Ermittlungen jedoch den entscheidenden Beweis.
Georg Müller
11:29 Uhr
4 min.
Chemnitzer FC nach Niederlage gegen VfB Auerbach: Werden die Karten in der Startelf neu gemischt?
Felix Müller (Mitte) und Martial Ekui (r.) vom CFC im Laufduell mit dem Auerbacher Max Roscher. Kehren die beiden Chemnitzer gegen Babelsberg in die Startformation zurück?
Der Fußball-Regionalligist hat sein Testspiel am Freitag 0:1 verloren. Der verärgerte Trainer kündigte an, sich schon auf die kommende Trainingswoche vor der Partie gegen den SV Babelsberg zu freuen.
Torsten Ewers
Mehr Artikel