„Ich mache nicht jeden Mist mit“: Ladenbesitzer aus Olbernhau wirft hin

Marco Hunger hat eine Entscheidung getroffen. Er will künftig nicht mehr selbstständig sein. Mit seinem Geschäft hatte er Männerherzen höher schlagen lassen.

Marco Hunger sitzt in seinem Wohnzimmer. Er hat ein Holzfällerhemd an, trägt lässig ein Basecap. Viele Jahre lang hat er in der Olbernhauer Innenstadt ein eigenes Kleidungsgeschäft geführt, unzähligen Kunden zu einem stylischen Aussehen verholfen. Doch seit wenigen Wochen ist damit Schluss. Der 52-Jährige hat hingeworfen.