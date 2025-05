In Lauterbach wird’s laut: Hähne krähen um die Wette

Circa 30 Tiere werden zu dem nicht alltäglichen Wettbewerb erwartet. Für den Sieg müssen sie in einer Zeitspanne von 30 Minuten so oft krähen, wie es ihnen möglich ist.

Hinter der Turnhalle in Lauterbach wird es am Sonnabend laut und lustig: Der Kleintierzüchterverein Lauterbach und Umgebung lädt ein zum Hähnekrähwettbewerb. Dazu werden rund 30 Tiere erwartet. Sie müssen innerhalb einer Zeitspanne von 30 Minuten so oft krähen, wie es geht. „Bei einem der vorangegangenen Wettbewerbe hat es ein Hahn...