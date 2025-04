In neuer Ausstellung im Erzgebirge dreht sich alles um die Katze

Kreative aus Deutschland, Tschechien und Österreich stellen im Olbernhauer Ortsteil Rothenthal aus.

Unter dem Motto „Rubbel die Katz“ wird am 4. April im Haus der Begegnung in Rothenthal eine Ausstellung eröffnet, die sich um des Deutschen liebstes Haustier dreht: die Katze. „ Sie ist anschmiegsam, hat ihren eigenen Kopf, ist unabhängig und geheimnisvoll. In allen Jahrhunderten und Kunststilen haben Künstler die Katze in ihren Werken...